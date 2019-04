Agata Duda spotkała się z Anną Lewandowską. „Jest to dla mnie wielki zaszczyt”

– Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale też – nie ukrywam – ogromna radość móc gościć Was w Pałacu Prezydenckim. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęli Państwo moje zaproszenie – przywitała swoich Gości Pierwsza Dama. W spotkaniu wzięła udział także m.in. Anna Lewandowska – Prezes Olimpiad Specjalnych Polska, Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska oraz członkowie komitetu krajowego.

Podczas tegorocznych Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi i Dubaju rywalizowali sportowcy ze 190 krajów. Polska reprezentacja liczyła 64 zawodników, którzy stanęli na podium we wszystkich 17 dyscyplinach sportowych, w których wystartowali. Dziś nasi reprezentacji opowiadali m.in. o tym, że najważniejsze jest to, żeby grać razem, o niezapomnianych emocjach towarzyszących zwycięstwu, sportowej determinacji i pokonywaniu codziennych barier.

– Dostarczyli Państwo nam – wszystkim kibicom – niezapomnianych, ale przede wszystkim niezwykle pozytywnych wrażeń – mówiła do polskich reprezentantów Małżonka Prezydenta. Podkreśliła przy tym, że jest pod ogromnym wrażeniem ducha solidarności drużyny. – Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję za hart ducha, niezwykłą determinację, samozaparcie, zapał do walki, ale także za godną naśladowania postawę sportową i szlachetną rywalizację – akcentowała Agata Kornhauser-Duda. – Chciałabym, żebyście Państwo zawsze byli tacy otwarci, zawsze gotowi do podejmowania wyzwań, bo właśnie za to tak bardzo Was podziwiamy i cenimy – dodała.

Lekkoatletyka, jeździectwo, pływanie, piłka nożna kobiet, kolarstwo, koszykówka, tenis i wiele innych – polscy reprezentanci z niepełnosprawnością intelektualną na arenach sportowych w Abu Dhabi i Dubaju rywalizowali w sumie w 17 dyscyplinach. Także w judo i golfie, z którymi zmierzyli się po raz pierwszy. – Był to bardzo udany debiut! Dwa srebrne medale, jeden brązowy – serdeczne gratulacje! – mówiła z dumą żona Andrzeja Dudy. – Na wyróżnienie zasługują nasi gimnastycy, którzy zdobyli 11 medali, zawodnicy, którzy startowali w trójboju siłowym – tu 9 medali, lekkoatleci – także 9 medali i to, co na pewno jest wielką radością dla pani prezes Anny Lewandowskiej – wywalczony przez kobiecą drużynę piłkarską złoty medal w meczu z Białorusią – dodała Pierwsza Dama

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła także, że na ten spektakularny sukces złożyło się zaangażowanie bardzo wielu osób. Podziękowała trenerom, lekarzom, kierownictwu ruchu Olimpiad Specjalnych, rodzicom, opiekunom i wolontariuszom. – To codzienne wsparcie, codzienna praca przyniosły tak wspaniałe rezultaty, które przeszły wszelkie oczekiwania – mówiła z uznaniem.

Czytaj także:

Anna Lewandowska dołączyła do ekipy „Dzień Dobry TVN”. „Nie mogę się doczekać”