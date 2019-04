Polscy lekarze uratowali chłopca, który połknął żrące granulki. Przeprowadzili pionierską operację

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeprowadzono pierwszą na świecie rozległą transplantację narządów szyi połączoną z przeszczepieniem zmodyfikowanego szpiku – podaje Gazeta.pl. Operowany był 7-letni chłopiec. Dziecko sześć lat temu połknęło preparat, który służy do udrażniania rur. Środek doprowadził do martwicy nasady języka, krtani, gardła, tchawicy oraz przełyku aż do poziomu żołądka. Po zdarzeniu organizm dziecka nie był w stanie wykonywać podstawowych czynności życiowych. Chłopiec był żywiony wyłącznie dojelitowo, a oddychać musiał za pomocą rurki tracheotomijnej.

Operację przeprowadzili lekarze z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii pod kierownictwem chirurga profesora Adama Maciejewskiego. Dokonania polskich lekarzy określa się jako ogromny sukces i przełom w medycynie światowej. Specjaliści liczą na to, że zabieg w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości życia chłopca.