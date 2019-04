Naga modelka na prezentacji profesora AGH. „To miał być żart”

Profesor Ryszard Tadeusiewicz prowadzi zajęcia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo- Hutniczej. Prezentacja, która zawierała kontrowersyjny slajd dotyczyła działania aparatu USG. „W kontekście obrazów USG kolejnych stadiów rozwoju ludzkiego płodu, chętnie używanych przez przeciwników aborcji, przypomina się pewien żart" – można było przeczytać na jednym ze slajdów. Po zdjęciach, które przedstawiały rozwój dziecka na różnych etapach ciąży, wyświetlał się „płód po 18 latach”. Wtedy pojawiało się zdjęcie nagiej modelki z napisem: „Dlatego stop aborcji”. Studenci uważają, że to przejaw seksizmu.

– Zdjęcie wykorzystałem kilka lat temu – powiedział profesor Ryszard Tadeusiewicz w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. – To miał być żart, by pobudzić trochę studentów. (…) Przyznaję, że to żart niestosowny, więc zostaje on usunięty z prezentacji. Zaskakujące jest jednak to, że żaden ze studentów nie zgłosił mi, że jest problem z tym materiałem, tylko od razu ktoś rozkręcił medialną awanturę – dodał wykładowca. Slajdy budzące kontrowersje zostały już usunięte z materiałów dydaktycznych profesora.