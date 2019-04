Premier Morawiecki w specjalnym klipie. „Dbamy o dzisiaj, ale nie zapominamy o jutrze”

– Polska to niezwykłe miejsce. Jesteśmy krajem niezwykłych ludzi, wielkiej historii, pięknej przyrody i architektury, a także imponującego sukcesu gospodarczego. To pomysłowi i pracowici Polacy napędzają polską gospodarkę. Gospodarka to przede wszystkim ludzie, ale warto też przytoczyć kilka liczb – powiedział Mateusz Morawiecki na nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Premiera na Twitterze. – W latach 2016-2018, polska gospodarka urosła o prawie 15%. To znacznie więcej niż średnia unijna. W ciągu ostatnich trzech lat bezrobocie spadło prawie o połowę, do poziomu najniższego po 1990 roku. Nie tylko pracy jest coraz więcej, rosną też nasze zarobki. Od 2015 roku, miesięczna polska płaca wzrosła średnio o ok. 20% – dodał Mateusz Morawiecki, wymieniając konkretne liczby.

Pensje Polaków

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że „dynamicznie rosną pensje wszystkich Polaków, oraz płaca minimalna, a nie tylko zyski najlepiej sytuowanych”. – W zeszłym roku wzrost gospodarczy był najwyższy od 11 lat i to przy bardzo niskiej inflacji, czyli bardzo niskim, średnim wzroście cen – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Dbamy o dzisiaj, ale nie zapominamy o jutrze i budujemy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Polska jest jednym z liderów reindustrializacji. Od 2015 roku w Polsce powstało kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w przemyśle. Zatrudnienie w tym sektorze rosło dwa razy szybciej, niż w całej Unii Europejskiej. Polska wprowadziła też wiele szeroko zakrojonych programów społecznych wspierających polskie rodziny. To między innymi dzięki wsparciu państwa w ostatnich latach, skrajne ubóstwo wśród dzieci spadło o niemal połowę – powiedział premier.

– Ten rozwój odbywa się przy jednoczesnym spadku polskiego długu publicznego w stosunku do PKB. W 2018 roku dług spadł poniżej 50% PKB, do najniższego poziomu od 10 lat. Między innymi z tych powodów agencja FTSE Russell zakwalifikowała polską gospodarkę do grona rynków rozwiniętych – stwierdził prezes Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki podkreślił, że „nikt nie awansował do tego grona od prawie dekady”. – Gospodarka i społeczeństwo idą w parze, są ze sobą bezpośrednio związane i my idziemy tą drogą. Idziemy tą drogą także przy realizacji naszych zapowiedzi z nowej piątki – podsumował premier.