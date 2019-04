Nietypowe przygotowania Schetyny przed konwencją Koalicji Europejskiej

Dzień przed pierwszą, wspólną konwencją wyborczą Koalicji Europejskiej szef Platformy Obywatelskiej postanowił pograć w koszykówkę. „Dziś mecz. Jutro konwencja” – napisał na Twitterze lider PO. Do wpisu Grzegorz Schetyna dodał dwie fotografie w sportowych strojach. Polityk ma na sobie koszulkę Boston Celtics - jednej z najbardziej znanych drużyn koszykówki na świecie, która gra w lidze NBA.

Konwencja Koalicji Europejskiej rozpocznie się o 10:30 w Warszawie. Lider PO podkreślał, że jest to pierwsza, wspólna konwencja, która będzie stanowiła faktyczne rozpoczęcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dzień wcześniej zaprezentowano jeden z oficjalnych klipów wyborczych. Autorzy spotu wyraźnie nakreślili oś sporu - proujnijnosć kontra antyunijność. Na początku klipu przypomniano wypowiedzi wypowiedzi wielu polityków m.in. słynne „We the people” Lecha Wałęsy, „Chcemy Polski otwartej na Europę i świat” Tadeusza Mazowieckiego czy wypowiedź o „wielkiej, europejskiej wspólnocie ducha” Jana Pawła II. W tle widać zdjęcia pokazujące m.in. Leszka Millera oraz Włodzimierza Cimoszewicza, którzy podpisali w imieniu Polski traktat akcesyjny do UE. - Zapracowaliśmy na podróże bez granic, wsparcie finansowe i zaufanie partnerów - mówi narrator. Pokazano także polityków, którzy objęli ważne stanowiska w UE: Jerzego Buzka, Janusza Lewandowskiego oraz Donalda Tuska.

Druga część spotu ma zupełnie inną wymowę. Kolorowe zdjęcia zastąpiły czarno-białe fotografie.– Tak było, zanim nastało państwo PiS - mówi narrator. W klipie przytoczono kilka wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości m.in. Krystyny Pawłowicz o fladze UE jako szmacie, prezydenta Andrzeja Dudy o wyimaginowanej wspólnocie, z której dla Polski niewiele wynika czy Beaty Szydło o głosowaniu nad wyborem szefa Rady Europejskiej, które polski rząd przegrał 1:27. To ma być nasza wizja UE? - pyta narrator.