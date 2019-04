Konwencja PiS w Kadzidle. Premier zapowiedział „150 tys. złotych bezzwrotnej pożyczki”

– Naszym wielkim dążeniem, jednocześnie naszą wielką nadzieją, o której jeszcze będę mówił, jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie. Te wybory, które przed nami, które 26 maja, wybory europejskie są ważne tutaj same przez się. Są ważne jako swego rodzaju pierwsza tura tych wyborów 2019 roku, które zdecydują o przyszłości naszego kraju, być może na bardzo wiele lat – ocenił Jarosław Kaczyński.

W opinii prezesa PiS. Polacy są wspólnotą i zadaniem władzy jest o tę wspólnotę dbać. – To jest bardzo ważne dla partii, która uważa, że Polacy nie dzielą się wedle miejsca zamieszkania. Wszystko jedno czy to miasto czy wieś, czy taki region, czy inny region. Polacy są wspólnotą i zadaniem władzy jest o tę wspólnotę dbać. I dbać o to, żeby ta wspólnota składała się z równych, wolnych Polaków – tłumaczył polityk. – W UE trzeba walczyć i zabiegać o interesy Polski, w tym, przede wszystkim, o interesy polskiej wsi.Musimy zabiegać o to, aby to co daje Europą, trafiało do Polski we właściwych wymiarach. Będziemy zabiegać o wysokie środki w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich – zapewnił prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że PiS ma już plan działań w UE. – Pierwszy punkt to zwiększenie środków przekazywanych dla polskiego rolnictwa. Nasz głęboki szacunek do polskiej wsi upoważnia do prośby – idźcie na wybory i głosujcie na prawdziwą partię polskiej wsi, na Prawo i Sprawiedliwość – zaapelował prezes PiS.

Podczas konwencji w Kadzidle głos zabrał także Mateusz Morawiecki. – Zmiana, której dokonaliśmy w polityce spowodowała, że dzisiaj Polska jest wśród krajów, które mają najwyższe transfery na wieś. Trzeba to utrzymać i rozwijać. Polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza, a Prawo i Sprawiedliwość takim gospodarzem jest – ocenił szef polskiego rządu.

– Chcemy równości między krajami Unii Europejskiej. Chcemy też równości między wsią i miastem. III RP wyrządziła wielką krzywdę polskiej wsi. Młody rolnik, który przejmuje gospodarstwo, dostanie od państwa 150 tys. złotych bezzwrotnej pożyczki – zapowiedział premier.