Biedroń komentuje program Koalicji Europejskiej. Budka: Czasy premierów z kotem już minęły

„A kot się zastanawia czy program zaprezentowany na konwencji Koalicji Europejskiej to zimna czy ciepła woda w kranie. Jedno jest pewne – z pewnością lanie wody” – napisał Robert Biedroń w mediach społecznościowych. Lider Wiosny ocenił w ten sposób zaprezentowane na sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej postulaty programowe. Do opublikowanego na Twitterze postu polityk dodał także film.

Wpis Roberta Biedronia skomentował w podobnym stylu Sławomir Nitras. „Mój kot mówi, że Robert Biedroń to fajny gość i nie pasuje do niego tania złośliwość, dlatego powinien zjeść Snickersa i wesprzeć Koalicję Europejską, bo chodzi o Wielki Wybór, który zdecyduje o przyszłość Polski” – napisał poseł klubu parlamentarnego PO-KO. „Gdyby nie to, że lubię Roberta Biedronia i nie jestem złośliwy, napisałbym, że na szczęście czasy premierów z kotem już minęły i na szczęście nie wrócą..." – napisał z kolei Borys Budka, polityk Platformy Obywatelskiej.

