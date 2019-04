Wciąż ciepło, miejscami popada. Sprawdź pogodę na niedzielę

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W południowej połowie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, które na południowym wschodzie będą okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w województwie podkarpackim do 15 mm. Na południu kraju możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie i Podhalu do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr na południu słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Pogoda na niedzielę 7 kwietnia 2019 roku

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami na wschodzie kraju duże i tam zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum, do 20°C miejscami na zachodzie. Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 8°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, przeważnie wschodni i północno-wschodni.