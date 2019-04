Świerzyński atakuje osoby homoseksualne. „Bo wszyscy Polacy to związek partnerski”

Jakiś czas temu muzyk wyznał, że był w dzieciństwie molestowany przez dwóch mężczyzn. Pytany o to, czy to wydarzenie ukształtowało go na resztę życia Świerzyński przyznał, że tak może być. – Takich rzeczy się nie zapomina. To wyrabia w człowieku spojrzenie na te homoseksualne zachowania. Jednak nie przeszkadza mi to zupełnie w kontaktach z innymi osobami, które są homoseksualistami, bo po prostu nimi są – tłumaczył. – Między nami jest jednak zachowana bariera taka, jaka powinna być między mężczyznami. Nie dopuszczam do siebie mężczyzny bliżej niż na odległość 60 cm. Ja brzydzę się facetami – dodał.

Prowadząca program „Skandaliści” na Polsacie pokazała liderowi Bayer Full wypowiedź Jakuba i Dawida, pary homoseksualistów, którzy przypomnieli, że muzyk jest twórcą hitu Bo wszyscy Polscy to jedna rodzina, a jego homofobiczne wypowiedzi świadczą o tym, że nie rozumie słów własnej piosenki. – Panowie nie wiedzą co to znaczy słowo rodzina i czym jest rodzina. W tym kontekście to powinno się zaśpiewać: bo wszyscy Polacy to jeden związek partnerski. Dwóch facetów nie może być rodziną. Rodzina jest po to, żeby mieć dzieci, żebyśmy w jakiś sposób mogli się rozmnażać – stwierdził. Kiedy Agnieszka Gozdyra zapytała o pary heteroseksualne, które nie mogą mieć dzieci, lider Bayer Full odparł, że są one rodziną, ponieważ „czasami zdarza się tak, że nie można mieć dzieci, ale te osoby starały się, aby je mieć”.

Świerzyński wypowiedział się także nawet życia seksualnego osób LGBT. – Osoby homoseksualne chcą zaliczyć jak najwięcej związków, bo wynika to z ich popędu seksualnego. Jeżeli jest sytuacja, że ktoś ma jakieś swoje upodobania, to niech je po prostu ma. Ale niech się z nimi nie obnosi po ulicach Warszawy pokazując gołe penisy i gołe tyłki – stwierdził muzyk.

Homofobiczne wypowiedzi lidera Bayer Full

Na początku kwietnia na antenie TVP muzyk stwierdził, że jest homofobem w tym sensie, że nie uważa, by homoseksualizm powinien być w jakikolwiek sposób promowany. – Ponieważ żeby państwo się rozwijało i rodzina była zdrowa, powinny być pokazywane wzorce, które są naturalne dla mężczyzny i kobiety – ocenił Świerzyński. - Proszę mi pokazać, gdzie jest rozróżnienie między pedofilią i homoseksualizmem. Ja stanę i będę z każdym rozmawiał na ten temat. Proszę mi pokazać różnicę. Bo nie ma. Żadnej różnicy nie ma – mówił muzyk. Prowadząca program Ewa Bugała ostro sprzeciwiła się jego słowom, wyjaśniając, że w przypadku homoseksualistów chodzi o dwóch mężczyzn, natomiast pedofilia występuje, gdy dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej ze strony dorosłej osoby.

