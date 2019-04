Konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Głos zabrała Magdalena Adamowicz

– Z Gdańska przez ostatnie dziesięciolecia płynął zawsze głos wsparcia dla tych środowisk, grup, które były przez rząd wykluczane, upokarzane czy odtrącane. Dzisiaj z Gdańska musi także popłynąć głos wsparcia dla nauczycieli. Oni jutro rozpoczynają strajk, największy strajk w historii od dziesięcioleci w oświacie. To efekt deformy, wprowadzonej przez Annę Zalewską, która ucieka przed odpowiedzialnością do Brukseli. To także efekt arogancji, wyszydzania, obrażania, zastraszania nauczycieli przez rząd – powiedział Sławomir Neumann podczas regionalnej konwencji Koalicji Europejskiej w Gdańsku.

Polityk ocenił propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które zaprezentował prezes tego ugrupowania. – Przed tygodniem w Gdańsku Jarosław Kaczyński wiele o wolności mówił. Szybko się przekonaliśmy, jak tę wolność rozumie. Tą wolnością dla niego jest twarz pana Guzikiewicza, Drelicha, który zabrania Polakom wspólnie świętować na placu Solidarności 4 czerwca. To jest rozumienie wolności przez tych ludzi. Gdańsk i Pomorze da sobie radę. Nie z takimi dawało sobie radę. Tysiące Polaków 4 czerwca będą tu z nami, na czele z Lechem Wałęsą, świętować rocznicę tamtych wyborów. To będzie szczególne świętowanie, bardzo radosne, bo to będzie kilka dni po tym jak 26 maja Polacy dokonają wielkiego wyboru. Wybiorą przyszłość Polski – dodał polityk.

„Trzeba skończyć z nienawiścią”

Podczas konwencji głos zabrała Magdalena Adamowicz. – Dwa tysiące godzin temu Paweł Adamowicz, mój mąż, został ugodzony nożem, kiedy dziękował gdańszczankom i gdańszczanom za szczodrość, za dobro – powiedziała na początku swojego przemówienia. – Trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych – zaapelowała żona zamordowanego prezydenta Gdańska, która startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Mamy dziś naoczny przykład do czego prowadzi polityka oparta na fake newsach i mowie nienawiści. Jak to działa? Fabryki fake newsów podsycają niechęć i nienawiść, robią to też media i politycy, politycy ze wszystkich stron. Odgrzewane są demony nacjonalizmu i ksenofobii, młodzi spychani są w ręce różnej maści radykałów, podsycany jest separatyzm w Europie – stwierdziła Magdalena Adamowicz. Dodała, że cieszy się, że powstała Koalicja Europejska.

