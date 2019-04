Manuela z pierwszej edycji „Big Brothera” o popularności: To jest wiecznie żywe

– Ludzie nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że byliśmy w domu Wielkiego Brata. Praktycznie codziennie, co drugi dzień ktoś nas rozpoznaje, ktoś nas zaczepia, ktoś z nami rozmawia. Ludzie do mnie piszą, proszą o autografy. – wyznała Manuela Jabłońska, uczestniczka pierwszej edycji programu „Big Brother”. – To jest wiecznie żywe. Nie jest to dla mnie męczące – dodała.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Kilka tygodni temu wystartowała nowa edycja „Big Brothera”. Emisja programu odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany będzie „Big Brother Raport”, w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+”. W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena”.

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.

