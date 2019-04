Wciąż ciepło. Sprawdź prognozę pogody na poniedziałek

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam słabe przelotne opady deszczu. Początkowo we wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna na północy od 10°C do 13°C, w centrum i na południu od 17°C do 19°C, jedynie na wybrzeżu od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu okresami dość silny i tam okresami porywisty, północno-wschodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie miejscami duże. Na północnym-wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwy także deszcz ze śniegiem. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C miejscami na północy, około 2°C w centrum, do 6°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni.