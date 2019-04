Zakończyło się spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli. Jest decyzja

Dzisiaj o godzinie 19.00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias na antenie TVN24 nazwała je rozmowami „ostatniej szansy”. W spotkaniu uczestniczyli: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podaje RMF24, stronę związkową reprezentowali m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe

– Zakończyliśmy dzisiejsze rozmowy nt. sytuacji w oświacie, propozycji, które zostały przygotowane przez rząd dla central związkowych nauczycielskich. To nie były ani łatwe rozmowy, ani krótkie rozmowy. Strona rządowa przedstawiła kilka propozycji. Te propozycje przez dwie centrale związkowe zostały niestety, mówię to z wielkim żalem, odrzucone. Natomiast bardzo się cieszę, że „Solidarność” przyjęła propozycję rządową. To dobre porozumienie, ponieważ to dobra propozycja dla nauczycieli – stwierdziła Beata Szydło na briefingu w RDS przed godziną 22.00.

Broniarz: „Zaczynamy strajk”

„Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ. Zgodnie z uchwalą ZG ZNP od 8.04 zaczynamy strajk" – napisał Sławomir Broniarz na Twitterze.

Propozycja rządu

– Rząd jest gotów do podpisania porozumienia. Mamy dobrą ofertę, która została przedstawiona związkom zawodowym. Czekamy w tej chwili na stanowisko związków i na decyzje. Dla nas ważne jest to, żebyśmy się porozumieli i podpisali porozumienie, żeby egzaminy odbyły się normalnie, bez stresów dla młodzieży i uczniów, poza tymi stresami wynikającymi oczywiście z przebiegu samych egzaminów. Zależy nam na tym, żeby w czasie egzaminów była możliwość ze strony związków, jeżeli będzie podtrzymana wola protestu, jakiejś formy złagodzenia, ale będę zachęcać i namawiać stronę społeczną do tego, żeby dzisiaj podpisali porozumienie. Na stole jest m.in. oferta, która zakłada, iż w tym roku pensje nauczycieli wzrosną o 15%. Myślę, że to dobra propozycja. Do tego jeszcze skrócenie stażu, przyspieszenie awansu zawodowego, czyli te wszystkie oczekiwania, które związki również zgłaszały i druga część tego porozumienia, czyli nowy kontrakt społeczny – powiedziała Beata Szydło na briefingu w RDS, przed rozpoczęciem spotkania.

Propozycja związkowców

ZNP i FZZ domagały się podwyżki pensji nauczycieli o 30 proc. (w podziale na 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września), co oznacza wzrost zasadniczego wynagrodzenia o 725-995 zł w zależności od stażu pracy i statusu zawodowego. Wcześniej oczekiwali wzrostu wynagrodzeń o 1000 złotych dla każdego nauczyciela.