NA ŻYWO: Strajk nauczycieli. W całej Polsce zamknięte szkoły i odwołane lekcje

10:45 - Jeżeli pojawi się nowa propozycja kompromisu, to w każdej chwili jesteśmy wstanie usiąść do stołu i rozmawiać. Na ten moment jednak nie pojawiła się żadna propozycja z jednej ani z drugiej strony - przekazała w rozmowie z Onet.pl przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. 10:33 https://twitter.com/TomaszLenz/status/1115174637460164608 10:10 Wiceprzewodniczący ZNP w rozmowie z Onetem przyznaje, że nie wie, co będzie z egzaminami gimnazjalnymi, które miały rozpocząć się w środę 10 kwietnia. - Dziś o 17 jest nadzwyczajne prezydium ZNP, będziemy dyskutować, jak sobie z tym problemem poradzić - podkreśla. 09:42 "Nauczyciele żądają podwyżki równej dwóm krowom, rząd zaś gotów jest dać w tym roku maksymalnie dwie świnie i kurę. Moja Żona-Nauczycielka właśnie poszła strajkować. Próbowałem jej wytłumaczyć, że oni i tak im krów nie dadzą (bo tylu nie mają) a Żona odpowiedziała, że może przynajmniej dorzucą królika z gołębiem do tych świń i kury..." - napisał na Facebooku Paweł Kukiz. 09:25 - Nikomu ten strajk nie służy i nie jest potrzebny, rząd chciał zażegnać ten konflikt - mówił na antenie RMF FM Zdzisław Krasnodębski. Europoseł PiS zaznaczał, że, co prawda PiS nie spełnia wszystkich postulatów nauczycieli, jednak "ostatnia faza negocjacji pokazała, że rząd chce ustąpić". 08:58 Co z egzaminem gimnazjalnym?



https://www.wprost.pl/kraj/10206406/strajk-nauczycieli-czy-egzamin-gimnazjalny-sie-odbedzie.html 08:35 RMF FM podaje, że od 7:30 trwa posiedzenie sztabu władz miasta. Nieznana jest jeszcze skala strajku. 08:26 https://twitter.com/patrykmichalski/status/1115134010022354945 08:15 - Jesteśmy cały czas gotowi do rozmów z pozostałymi związkami - zapewnił na antenie Polsat News Jacek Sasin. Polityk PiS zaapelował do nauczycieli, aby mieli na uwadze dobro uczniów. 07:48 Wszystko, co musisz wiedzieć o strajku:



https://www.wprost.pl/kraj/10206351/strajk-nauczycieli-2019-do-kiedy-potrwa.html 07:32 W sieci pojawia się mnóstwo komentarzy dotyczących protestu.



https://www.wprost.pl/kraj/10206350/rozpoczal-sie-strajk-nauczycieli-na-twitterze-zawrzalo-calkowity-blamaz-rzadu-pis-walczcie-z-terrorem-znp.html 07:16 https://twitter.com/DankaWoznicka/status/1115121082346954752 06:45 https://twitter.com/PresidentWalesa/status/1114994403507101699 06:38 https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1114998916397895681 06:28 Z danych wynika, że w Warszawie strajk obejmie 321 z 376 szkół. 06:26 Największy odsetek szkół i przedszkoli zadeklarowało przyłączenie się do protestu w województwach: kujawsko-pomorskim - 91 proc., łódzkim - 87 proc., zachodniopomorskim - 85 proc. wielkopolskim - 84 proc., świętokrzyskim i śląskim - po 82 proc., warmińsko-mazurskim i dolnośląskim - po 81 proc. 06:20 Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że według informacji zgromadzonych do czwartku 4 kwietnia wynika, że w strajku zamierza wziąć udział 79,725 procent ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju.

W niedzielę 7 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli, w którym uczestniczyli: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podaje RMF24, stronę związkową reprezentowali m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przyjęła je natomiast „Solidarność” .

Czego domagają się nauczyciele?

Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

Na co zgodziła się w niedzielę „Solidarność”?

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poinformowała, że rząd zgodził się na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku, zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł oraz przyznanie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”. – Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych, że KSOiW NSZZ „Solidarność” zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie było i nie będzie naszej zgody na takie propozycje rządu – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

