Opozycja komentuje propozycje PiS dla rolników. Mazurek: To szczucie jednych na drugich

– Ze smutkiem odnotowujemy reakcje opozycji na te propozycje (dla rolników – red.). Zarzuca nam się, że mamy pieniądze dla rolników, a nie mamy tych pieniędzy dla nauczycieli. Takie stawianie sprawy to szczucie jednych na drugich. To jest przeciwstawianie jednych grup społecznych drugim. To jest wykpiwanie potrzeb rolników i mieszkańców wsi – powiedziała Beata Mazurek na konferencji prasowej. – Opozycja nie po raz pierwszy pokazuje, że gardzi pomysłami, które nie są jej pomysłami, że kpi z potrzeb ludzi. Tak też się dzieje tym razem w odniesieniu do rolników – dodała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

– My mamy dla Polaków konkretny program, który przedstawimy, a opozycja ma tylko pogardę i wielkie oszustwo – dodała. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła także, że „Polacy będą mieli wybór – czy zagłosować na PiS, który pokazuje, że skutecznie rządzi, czy na partię, która prezentuje tylko pogardę i wielkie oszustwo”.

Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze opublikowało kilka wypowiedzi polityków opozycji, a także szefa ZNP. Na grafikach umieszczono hasztag #wielkaPOgarda.