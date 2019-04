Ksiądz skazany za pedofilię prowadził rekolekcje dla dzieci. Kuria: Dowiedzieliśmy się od dziennikarzy

Arcybiskup – jak przekonuje rzecznik archidiecezji dolnośląskiej ks. dr Rafał Kowalski – o sprawie nie wiedział. Wiedział za to, gdzie przebywa duchowny. Jak podkreśla rzecznik „nie była to parafia, nie była to placówka duszpasterska, nie był to dom księży emerytów” . Pod wskazany przez P. adres wysyłano korespondencję, która była odbierana.

– Byliśmy przekonani, że pod tym adresem przebywa. Natomiast nie mieliśmy wiedzy, że będzie podejmował jakiekolwiek działania duszpasterskie, a tym bardziej, że będzie głosił rekolekcje – twierdzi ks. Kowalski. I przyznaje: ksiądz P. umówił się z arcybiskupem, więc „założyliśmy, że nie będzie prowadził żadnej działalności duszpasterskiej” .

Ksiądz Edward P. w 2003 roku został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Przed sądem odpowiadał za to, że będąc proboszczem parafii w Pszennie molestował ministrantów. Wówczas kapłan stracił funkcję w kościele i został odwołany z parafii. Po trzech latach do pełnienia posługi wrócił.

Prace komisji kościelnej, która zajmuje się sprawą jego czynów pedofilskich, wciąż trwają.