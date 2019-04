Dawid Podsiadło wsparł strajkujących nauczycieli. „Zawsze byli dla mnie superbohaterami”

Strajkujących nauczycieli za pośrednictwem mediów społecznościowych wspiera wiele gwiazd m.in. Anja Rubik, Maja Ostaszewska, Jakub Żulczyk oraz Magdalena Cielecka. Poparcie dla protestu wyraził także Dawid Podsiadło. „Mam 25 lat. Chodziłem do żłobka, przedszkola, zerówki, potem skończyłem podstawówkę, gimnazjum i w końcu szkołę średnią. Prosta matematyka pokazuje, że przez ponad połowę mojego dotychczasowego życia przez 5 dni w tygodniu spędzałem większość dnia pod opieką nauczycieli w klasach i szkołach, które zaraz po moim rodzinnym domu były dla mnie najważniejszym miejscem, w którym zdobywałem wiedzę o życiu” – napisał muzyk na swoim profilu na Facebooku. Artysta dodał, że „to dzięki ludziom, których spotkał w szkole w dużej mierze zawdzięcza swoją życiową drogę i jej kształt”. „Jak ktoś mnie dobrze zna to wie, że dla mnie nauczyciel od zawsze był superbohaterem. Dlatego, gdy pytają mnie czy wspieram nauczycieli, to odpowiadam: całym sercem” – podkreślił piosenkarz.



Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.