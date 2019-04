Dworczyk o egzaminach gimnazjalnych: Nie można powiedzieć, że wszędzie się odbędą

Zarówno uczniowie jak i rodzice zapewne zastanawiają się, czy w związku z protestem nauczycieli, odbędzie się test gimnazjalny, którego początek – część humanistyczna – zaplanowany jest już na 10 kwietnia. Dzień później odbyć się ma część matematyczno-przyrodnicza, a w piątek 12 kwietnia język obcy. O kwestię organizacji testu gimnazjalnego pytany był na antenie TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Michał Dworczyk stwierdził, że „wierzy w odpowiedzialność nauczycieli” , jednak przyznał, że rząd nie może zagwarantować, że każdy uczeń przystąpi do egzaminów. – To nie rząd prowadzi egzaminy, tylko nauczyciele. Dlatego apelujemy do nauczycieli, żeby jutro wrócili do uczniów, żeby egzaminy się odbyły (...). Namawiamy nauczycieli, którzy protestują i mają – jak każda grupa zawodowa – prawo do tego protestu, że jeżeli nawet protest musi trwać, to apelujemy, żeby został zawieszony na czas egzaminów – mówił.