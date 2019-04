Lublin. Ksiądz zaproponował modlitwę o „opamiętanie się nauczycieli”

Jedna z mieszkanek Lublina poinformowała „Dziennik Wschodni”, że podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii Miłosierdzia Bożego poruszono kwestię strajku nauczycieli. Z relacji wiernej wynika, że proboszcz w ostrych słowach skomentował akcję związkowców. Ksiądz miał m.in. powiedzieć, że strajkujący nauczyciel to nie nauczyciel a kiedyś nauczyciel uczył za darmo i oddawał życie za ucznia.

Z kolei podczas poniedziałkowej mszy dla uczniów z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum proboszcz miał zaapelować do osób zgromadzonych w kościele, aby modlili się za opamiętanie nauczycieli, którzy w tej chwili bezpodstawnie protestują. – Przecież nie chodzicie do szkoły. Trwa strajk. Tym bardziej powinniście być w czasie rekolekcji na mszy świętej – zwrócił się bezpośrednio do wiernych.

W rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” ksiądz stwierdził, że nie uważa, aby jego słowa były problematyczne, a on sam ma na względzie tylko i wyłącznie dobro dzieci.

Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

