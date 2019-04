Marek Falenta jest „w fatalnej kondycji psychicznej”. Boi się o swoje życie

Wtorkowa „Rzeczpospolita” pisze, że obrońcy biznesmena Marka Falenty będą wstrzymywać jego ekstradycję do do Polski do czasu rozpoznania kasacji od skazującego wyroku.

Marek Falenta został zatrzymany w piątek 5 kwietnia w rejonie Walencji. Biznesmen był poszukiwany od lutego, ponieważ mimo wyroku sądu, nie stawił się do odbycia kary 2,5 roku pozbawienia wolności. Obecnie Falenta przebywa w areszcie ekstradycyjnym. W przyszłym tygodniu hiszpański sąd ma zająć się wnioskiem strony polskiej o jego wydanie. Jak donosi „Rzeczpospolita” , powołując się na swoje źródło, „Falenta jest w fatalnej kondycji psychicznej” . Dziennikarze piszą, że jego obrońcy opracowują już strategię, jak zablokować przekazanie biznesmena do kraju. W rozmowie z dziennikiem obrońca Marka Falenty mec. Marek Małecki przyznaje, że zamierza wykorzystać wszystkie procedury procesowe, aby do momentu rozpoznania kasacji od wyroku skazującego jego klient nie przebywał w polskim zakładzie karnym. Skarga kasacyjna złożona została 29 sierpnia 2018 r. w Sądzie Najwyższym. Nie ma jeszcze terminu jej rozpoznania. Mec. Małecki potwierdza, że Falenta nie chce trafić do polskiego więzienia z obawy o swoje życie. Zdradził, że zarówno sam biznesmen, jak i jego obrońcy, otrzymali informację, że w polskim zakładzie karnym grozi mu niebezpieczeństwo. Czytaj także:

