Taksówkarze zawiesili strajk. Rząd tymczasowo wyłączy Ubera?

Taksówkarze w poniedziałek spotkali się na rozmowach z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury. Udało się wypracować porozumienie, a związkowcy zadeklarowali tymczasowe zawieszenie strajku, które będzie trwało do godziny 14 we wtorek. Jak podaje tvn24.pl, strona rządowa zobowiązała się do poruszenia kwestii „czasowego wyłączenia aplikacji służących do zamawiania przejazdów między innymi takich jak Uber, Opti Taxi, Bold, Moja, Number One, Eko Taxi do momentu uregulowania funkcjonowania nową ustawą” i przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie. Czy wyłączenie wspomnianych aplikacji jest realne?

„Nie ma takich przesłanek”

– W mojej ocenie nie ma takich przesłanek, które umożliwiałyby wnioskowanie o wyłączenie aplikacji. Nie wydaje się bowiem, żeby przez takie aplikacje jak Uber było zagrożone bezpieczeństwo państwa – powiedział w rozmowie z tvn24.pl Dominik Gajewski radca prawny z Konfederacji Lewiatan, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Podobnego zdania jest dr Paweł Litwiński, który ocenił, że „rząd nie ma prawnej możliwości, by wyłączyć aplikacje” . – Rząd nie ma bowiem wpływu na tryb dystrybucji aplikacji. Odpowiadają za to Google i Apple. Rząd może jedynie żądać, czy prosić dystrybutorów o usunięcie aplikacji – dodał.

Postulaty taksówkarzy

W rozmowie z TVN24 przewodniczący NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych Rafał Piotr Jurek wymienił, że taksówkarze domagają się egzekwowania obowiązującego prawa transportowego, karnego i skarbowego w transporcie zarobkowym. Chcą, aby szef MSWiA Joachim Brudziński wydał rozkaz służbom, aby firmy jak Uber, podobni temu przewoźnicy i te, które z nimi współpracują, funkcjonowały zgodnie z obowiązującym prawem. Taksówkarze chcą też, aby rząd zaprzestał pracować nad ustawą, która ich opinii, zmierza do legalizacji szarej strefy w przewozie osób.

