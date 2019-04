NA ŻYWO: Strajk nauczycieli. Co najmniej w dwóch szkołach egzamin się nie odbył

10:25 Egzamin nie odbył się także w Podwiesku w gminie Chełmno. Informuje o tym reporter RMF FM.



Najgorzej ma być piątek 12 kwietnia, kiedy przeprowadzane będą egzaminy językowe. Z racji specyficznego charakteru, "powinny się one odbywać w małych salach po 15 osób, żeby dobrze było słuchać zadania ze słuchu (z płyt). Ciężko wyobrazić sobie taki egzamin w dużej sali gimnastycznej dla kilkuset uczniów". 9:40 Wciąż czekamy na informacje z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie jeszcze wczoraj nie było pewne, czy egzaminy odbędą się we wszystkich szkołach. We wszystkich pozostałych województwach urzędnicy dawali do zrozumienia, że komisje zostały obsadzone, a egzaminy ruszyły bez problemów. 9:30 Duże wątpliwości były co do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie jeszcze wczoraj bez pełnych komisji było aż 25 proc. szkół. Reporter RMF FM Kuba Kaługa zapewnia jednak, że problemy zostały rozwiązane i testy rozpoczęły się we wszystkich szkołach.



- Myślę, że mogą być uczniowie, którzy wychodząc na egzamin nie będą mieli pewności, że on się odbędzie - przyznał. Tłumaczył to faktem, że do ostatniej chwili mogą zgłaszać się nauczyciele, którzy biorą udział w proteście, jednak specjalnie na ten dzień zdecydują się go przerwać. 8:27 Baszczyński przyznał, że porozumienie prawdopodobnie zostałoby osiągnięte wcześniej, gdyby nie niespodziewany pokaz rozdawnictwa ze strony rządu. - 24 lutego mówiono, że nie ma pieniędzy, a potem rozdawanie pieniędzy. Przegrywamy z trzodą chlewną - podkreślał. - Poza pieniądzem, jest to walka o godność nauczycieli - dodawał. 8:25 W wywiadzie dla TVN24 wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński zapewniał, że nie robiono założeń co do czasu trwania strajku. Podkreślił, że strajk nie był celem samym w sobie, a nauczyciele chcieli po prostu "dogadać się" z rządem. Negocjacje prowadzone przez rząd od 25 marca nazwał "chocholim tańcem". 8:20 Solidarność z nauczycielami wyrażają nie tylko rodzice, o których wspomniał Baszczyński. O grupach solidarnych z nauczycielami pisaliśmy już w poniedziałek:



Wczoraj dołączyli do nich warszawscy adwokaci:



https://twitter.com/tvn24rozmowa/status/1115852843729203202 8:10 Warto przypomnieć, że to już ostatni egzamin gimnazjalny. W związku z przeprowadzoną reformą i likwidacją gimnazjów, od przyszłego roku uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty. 8:05 Najgorzej sytuacja wyglądała wczoraj w województwach kujawsko-pomorskim (25 proc. szkół bez pełnych komisji) oraz warmińsko-mazurskim (15 proc. z problemami). Poważne trudności miały występować m.in. w Grudziądzu i Inowrocławiu. 8:00 Według danych z wtorkowego popołudnia, w większości województw egzaminy gimnazjalne powinny odbyć się bez przeszkód.



Problemy ze skompletowaniem komisji zgłaszano wczoraj jedynie w województwach: wielkopolskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i dolnośląskim. Do rana sytuacja mogła jednak ulec zmianie, ponieważ przez cały czas zgłaszają się kolejne osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, mogące pomagać przy przeprowadzaniu egzaminów. 7:55 Coraz większą popularność zdobywa grafika krążąca w mediach społecznościowych. W obrazowy sposób przedstawia problemy nauczycieli, których często nie dostrzegają osoby krytykujące protestujących.



- Z naszej strony wszystko, jak co roku, jest już gotowe: arkusze wydrukowane, gotowe do wysyłki, w środę zgodnie z wszystkimi procedurami będą dostarczone do szkół - mówił Dyrektor CKE Marcin Smolik. 7:44 Z wielu miejsc w Polsce napływają informacje, że zagrożone egzaminy jednak się odbędą. Jeśli nawet w niektórych przypadkach nie uda zebrać się pełnej komisji egzaminacyjnej, uczniowie i tak proszeni są o stawienie w szkołach. To warunek dopuszczenia ich do zdawania w drugim terminie.



- test z historii i wiedzy o społeczeństwie - egzamin o godz. 9.00

- test z języka polskiego - egzamin o godz. 11.00 7:38 Środowe egzaminy będą obejmowały materiał z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.



Z kolei w czwartek 11 kwietnia gimnazjaliści sprawdzą swoją wiedzę z części matematyczno-przyrodniczej.



W ostatni dzień egzaminów - piątek 12 kwietnia, gimnazjaliści będą zdawać z wybranego języka obcego nowożytnego. 7:35 "Dzięki zmianom w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów skład zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących może zostać uzupełniony przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. Każdy dyrektor szkoły w Polsce może liczyć na wsparcie kuratoriów oświaty" - czytamy dalej na stronie MEN.



"Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały" - przypomina ministerstwo. 7:34 Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że jest przygotowane na dzień egzaminów. Wydało specjalny komunikat, w którym uspokaja uczniów i rodziców.



"Kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi zgłosiło się już do pomocy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących. Do kuratorów oświaty wciąż napływają kolejne zgłoszenia od osób, które pozytywnie zareagowały na apel ministerstwa" - dowiadujemy się z oświadczenia na stronie internetowej MEN. 7:30 Politycy rządu i opozycji zapewniają, że pamiętają o gimnazjalistach. Jeszcze we wtorek życzyli im dobrych wyników i zapewniali, że egzaminy się odbędą.



Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

Fiasko niedzielnych negocjacji

W niedzielę 7 kwietnia odbyło się ostatnie przed rozpoczęciem strajku spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli, w którym uczestniczyli: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak informowało RMF FM, stronę związkową reprezentowali m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przyjęła je natomiast „Solidarność” .

Propozycję rządu przyjęła „Solidarność” – postulaty, wzrost wynagrodzeń

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poinformowała, że rząd zgodził się na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku, zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł oraz przyznanie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”. – Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych, że KSOiW NSZZ „Solidarność” zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie było i nie będzie naszej zgody na takie propozycje rządu – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

