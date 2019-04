Andrzej Duda odebrał przyznane przez siebie odznaczenia. To pierwszy taki przypadek

„Rzeczpospolita” podaje, że chodzi o dwie osoby. Pierwsza z nich to Tomasz Grzegorz L., który w maju 2017 roku otrzymał od Andrzeja Dudy odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. Wniosek w tej sprawie złożył minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Druga osoba to Tomasz Andrzej M., który na wniosek wojewody dolnośląskiego został w sierpniu 2016 roku odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.

– W przypadku Tomasza M. osoba ta została skazana prawomocnym wyrokiem za czyny związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, a więc za to samo, za co została odznaczona. W przypadku drugiej osoby chodziło o rażące uchybienia nauczyciela akademickiego, za które osoba ta otrzymała dyscyplinarną karę nagany. Odznaczenie prezydenta RP wymaga nieskazitelnego charakteru, osoba która go nosi musi być go godna – powiedział Andrzej Dera w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Zgodnie z prawem głowa państwa może odebrać odznaczenie tylko w dwóch przypadkach: kiedy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się go niegodny, oraz kiedy nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd. Decyzja prezydenta o pozbawieniu orderu lub odznaczenia wymaga kontrasygnaty premiera.

W obu wymienionych wyżej przypadkach postanowienia o odebraniu odznaczeń pojawiły się w Monitorze Polskim bez uzasadnienia.

Czytaj także:

Wyłudzenie czy pomyłka? Kontrowersje wokół odznaczenia przyznanego przez prezydenta