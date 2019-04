Córka Anny Przybylskiej zagrała w filmie. Poprosiła internautów o pomoc

Oliwia Bieniuk jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 88 tysięcy internautów. We wtorek córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka poinformowała, że zagrała w filmie. „Film produkcji IX LO w Gdyni – Zespół »The Glimmer Project« pod tytułem »Glimmer«, w którym miałam przyjemność wystąpić. Produkcja bierze udział w plebiscycie internautów na najpopularniejszy film IX Przeglądu KFF” – napisała Oliwia Bieniuk na Instagramie. Do wpisu dołączyła krótkie nagranie.Córka Anny Przybylskiej poinstruowała internautów, w jaki sposób mogą oddawać głosy na tę produkcję. „Zachęcam do obejrzenia i głosowania” – dodała.

Post został polubiony ponad 40 tysięcy razy. „Gratulacje”, „Zrobione”, „Zagłosowane! Wiele dla córki Pani Anny”, „Kibicuję” – komentowali internauci. Inni dopytywali o szczegóły. Ciekawiło ich, gdzie można obejrzeć film w całości, a także, w jaką postać wcieliła się Oliwia Bieniuk.