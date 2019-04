Pamiętacie Maję Kraft? Dziś Polka robi zawrotną karierę w Miami

Natalia Gryczyńska została wyłoniona podczas castingu wytwórni BMG Poland, a jej karierą pokierował Sławomir Sokołowski. – Mimo że jest tak młoda, Britney jest już profesjonalistką. Wszystko, co robi na scenie, jest dopracowane do perfekcji. A jednocześnie sprawia wrażenie ciepłej i otwartej. I jest bardzo odważna. Ma wielki talent. Świetnie tańczy, śpiewa, super wygląda. Robi wielki show – mówiła Kraft w rozmowie z „Super Expressem” . Pierwsza i ostatnia płyta piosenkarki „Moje skrzydła” , pojawiła się 16 października 2000 roku. Płyta nie zdobyła jednak uznania. Już w 2001 roku Kraft zdecydowała się zakończyć karierę muzyczną. Osiem lat później ukończyła filologię polską.

W „Dzień dobry TVN” Gryczyńska opowiedziała, że łapała się wówczas różnych zajęć – od sprzedawania biletów na Euro 2012 po bycie kelnerką. W 2015 roku przeprowadziła się do Miami i rozpoczęła pracę w agencji nieruchomości. – „Zaczynałam tutaj od zera, to było bardzo trudne i specyfika mojej pracy jest taka, że nie jestem wynagradzana od godziny i żyję z prowizji. Było bardzo ciężko. Zaczynałam jako kelnerka, pracowałam w nocy, spałam dwie godziny, a potem szłam do pracy w ciągu dnia. Zaczynałam jako asystentka innego agenta i wówczas trafiła się sprzedaż domu za 22 miliony dolarów i właśnie dzięki temu mogę realizować swój » american dream «” – przyznaje.