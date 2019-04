NA ŻYWO: Strajk nauczycieli. Mamy arkusz z przedmiotów przyrodniczych

12:42 Do komitetu zgłosili się m.in. dr Henryka Bochniarz, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Czesław Mozil, Wojciech Maziarski, Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Jacek Żakowski, Hanna Bortnowska, Sylwia Gregorczyk-Abram, Joanna Kos-Krauze, prof. Lech Mankiewicz, Katarzyna Nowak-Zawadzka, Katarzyna Nowak-Zawadzka. 12:40 W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ma miejsce spotkanie komitetu obywatelskiego, który ma wesprzeć nauczycieli w strajku poprzez prowadzenie funduszu społecznego. 12:34 Prezydent miasta Chełm zarzucił wiceprzewodniczącemu ZNP kłamstwo i zapowiedział podjęcie stosownych kroków prawnych, jeżeli nie doczeka się sprostowania.



Marszałek Karczewski wraca do sprawdzonych schematów. - Znowu zostanę "zhejtowany" i skrytykowany, bo kiedyś już mówiłem, przy sporze z rezydentami, że powinno się pracować dla idei. Ja pracowałem dla idei, pracuję dla idei i będę pracował dla idei, a dla dzieci jeszcze tym bardziej powinniśmy pracować - przekonywał podczas briefingu. 11:50 Takiej formie protestu mówimy zdecydowane "nie":



https://www.wprost.pl/kraj/10207255/strajk-nauczycieli-zaostrza-sie-te-protest-songi-sa-naprawde-brutalne.html 11:45 Dla TVN24 na temat incydentu w jednej ze szkół wypowiedziała się aspirant Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.



- W ostatnim czasie odnotowaliśmy zdarzenie w powiecie sąsiednim, gdzie mężczyzna wtargnął do jednej z placówek oświatowych, zerwał plakat, niestosownie odzywał się do nauczycieli - mówiła, tłumacząc obecność patrolu prewencji w szkole. 11:40 RMF FM informuje, że ZNP rozważa zmianę formuły protestu i rozpoczęcie strajku rotacyjnego. Decyzja w tej sprawie miałaby zapaść w piątek 12 kwietnia. 11:30 MEN i CKE zapewniają, że egzaminy przebiegają dziś bez zakłóceń. W środę problemy z ich zorganizowaniem wystąpiły w trzech szkołach. W jednej ostatecznie egzamin gimnazjalny się nie odbył.



11:20 Czy policja była w szkołach w czasie egzaminu? Otóż była, jednak w innym charakterze, niż to przedstawiał szef ZNP.



11:11 - Polecenie sporządzenia listy nazwisk osób strajkujących zostało przesłane droga mailową - zapewnia Sławomir Broniarz. - Zaraz zrobimy screeny i pokażemy pani minister - dodaje. 11:10 Słowo przeciwko słowu. Tym razem to prezes ZNP zaprzeczył dementi minister Zalewskiej ws. tworzenia list protestujących nauczycieli.



- Pani minister albo nie wie kto wysyła, albo w sposób świadomy wprowadza obywateli w błąd - odpowiedział na twierdzenia szefowej resortu edukacji. 11:00 O 11:00 rozpoczęła się kolejna część egzaminu gimnazjalnego. 10:40 Na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska przekazała informację, że poranne egzaminy odbyły się we wszystkich szkołach. Zaprzeczyła też doniesieniom i przygotowywaniu list z nazwiskami strajkujących nauczycieli. 10:30 Na profilach społecznościowych nauczycieli na Facebooku pojawia się relacja ze spotkania strajkujących w jednej z warszawskich szkół. Pomimo obaw o kwestię dopuszczenia klas trzecich do matur zamierzają oni kontynuować protest.



"To jedyna decyzja, w której nikt nie może nas zastąpić, albo strajkujemy, albo udajemy, że strajkujemy, ostatni raz taka solidaryzacja między nauczycielami miała miejsce w 93’

Jeśli zatrzymamy tę falę i stracimy energię, minie całe pokolenie, nim znów się zjednoczymy" - czytamy.



"Nie dajmy sobie wmówić, że uczniowie będą ofiarami naszych działań – jeśli się z tym zgodzimy, to przyjmiemy retorykę władzy.

Rząd miał wystarczająco dużo czasu na reakcję!" - pisze dalej autor wezwania. 10:25 Szef MSWiA Joachim Brudziński stanowczo zaprzeczył informacjom o policji wchodzącej do szkół podczas strajku nauczycieli. Szef ZNP Sławomir Broniarz twierdził na konferencji prasowej, że w województwie świętokrzyskim działo się tak w kilku placówkach.



10:20 O liderach nauczycielskich związków zawodowych najlepszego zdania nie ma Paweł Kukiz, którego żona także uczestniczy w strajku. Tak o Broniarzu i Proksie mówił dziś w RMF FM:



10:16 Na szczęście są też bardziej cywilizowane formy wspierania nauczycieli:



10:15 Niestety, mamy kolejną piosenkę tego protestu.



10:10 Na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach nie ma jak dotąd doniesień o problemach przy egzaminach. Informację taką przekazali przedstawiciele regionalnych kuratoriów. Wczoraj były to województwa, w których jeszcze nad ranem istniało ryzyko związane z brakiem odpowiedniej liczby osób do komisji egzaminacyjnych. Problemy miało też kilka szkół w kujawsko-pomorskim. Ostatecznie egzamin nie wystartował planowo w trzech szkołach. 10:00 W kwestii wynagrodzeń nauczycielskich za okres protestu wypowiedziała się także szefowa MEN, Anna Zalewska.



https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1116249807520182272 9:55 Szef ZNP podczas konferencji powtórzył też deklarację o utworzeniu funduszu strajkowego. Kwestię SMS-ów namawiających do niewystawiania ocen skwitował krótko: "Do mnie takie SMS-y nie docierają". 9:50 Broniarz zwrócił uwagę na "narastające działania antystrajkowe". Kierowaną do dyrektorów prośbę o listy z nazwiskami strajkujących nazwał "mobbingiem" i "szykanami". Poinformował, że do niektórych szkół wzywano policję, co w jego ocenie miało stanowić formę zastraszenia nauczycieli. 9:45 Podczas czwartkowej konferencji prasowej przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz po raz kolejny wyraził gotowość do rozmów ze stroną rządową. Poinformował o liście wysłanym do wicepremier Beaty Szydło. 9:40 Protest nauczycieli wzbudza sporo emocji, ale w jednym chyba wszyscy możemy się zgodzić: występy wokalne podczas strajku powinny zostać nam darowane. Do "popisów" z Gliwic i Poznania dołącza właśnie kolejny występ:

Pełna wersja tutaj:

9:30 Prezes Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Iga Kazimierczyk przekonywała w TVN24, że egzaminy gimnazjalne udało się przeprowadzić "dzięki nieludzkiemu i ogromnemu wysiłkowi dyrektorów". W programie "Wstajesz i wiesz" ostrzegała jednak, że piątkowe testy z języków obcych są technicznie trudniejsze do zrealizowania. Podobną opinię wyrażało już wczoraj wielu dyrektorów i ekspertów. 9:25 Zgodnie z duchem czasów, w internecie utworzono zbiórkę na rzecz protestujących nauczycieli. To odpowiedź na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odmówiła nauczycielom prawa do otrzymania wynagrodzenia za czas strajku.



9:20 Taka scenka miała miejsce w środę Gorzowie:



https://twitter.com/waldemarkowal/status/1116011331604353025

9:12 Wczoraj w komisjach pomagali nie tylko księża i katecheci, ale też leśnicy i strażacy. Tu przykład z Wielkopolski:



9:10



Portal informacyjny zagan.naszemiasto cytuje wiadomość SMS, która rzekomo krąży wśród nauczycieli: "Pamiętajcie, że rady klasyfikacyjne w ostatnich klasach technikum i liceum muszą być do 16.04 (wtorek), a oceny trzeba wpisać do 12 kwietnia (najbliższy piątek). Nie ma ocen i rad - nie ma matur. Rady klasyfikacyjnej z emerytów i łapanki nie zrobią". 9:01 Na 9:30 zaplanowano konferencję prasową szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. 9:00 O godzinie 9:00 w polskich szkołach rozpoczęto pisanie egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej. 8:50 TVN24 podaje, że w środę 10 kwietnia w Starogardzie Gdańskim dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Arkadiusz Kobierzyński nie wpuścił strajkujących nauczycieli do szkoły, w której pisane były testy z historii, WOS-u i języka polskiego.



Wyjaśniał, że "egzamin gimnazjalny nie może być w jakikolwiek sposób zakłócony". Radni miejscy poprosili dyrektora placówki o wyjaśnienia i podanie podstawy prawnej swojej decyzji. 8:45 Dzisiejszy dzień rozpoczął się od smutnej informacji. W jednej ze szkół zmarła uczennica, która do egzaminów miała przystąpić za tydzień. W związku z tym wydarzeniem lokalni nauczyciele podjęli decyzję o zawieszeniu protestu, a ZNP uszanował ich decyzję.



https://www.wprost.pl/kraj/10207196/zmarla-uczennica-8-klasy-nauczyciele-zawiesili-strajk.html 8:40 Krótkie przypomnienie najgłośniejszych tekstów z wczoraj. Wszystkie sprawy związane są z protestem pracowników szkół i przedszkoli:



https://www.wprost.pl/kraj/10206881/anja-rubik-poparla-strajk-nauczycieli-dziennikarz-tvp-ona-jakas-brzydka-jak-na-modelke.html



https://www.wprost.pl/kraj/10206918/biedron-katecheci-zarabiaja-lepiej-niz-inni-nauczyciele.html



https://www.wprost.pl/kraj/10207016/wiceszef-men-apeluje-do-prezesa-znp-aby-nie-straszyl-rodzicow-i-uczniow.html 8:35 Na podsumowanie wydarzeń z poprzednich dni zapraszamy pod ten adres:



https://www.wprost.pl/kraj/10206870/na-zywo-strajk-nauczycieli-i-egzamin-gimnazjalny-mamy-arkusze-z-historii-i-wos.html 8:30 Zapraszamy na czwarty dzień relacji na żywo z ogólnokrajowego protestu nauczycieli. To także drugi dzień tego rocznych egzaminów gimnazjalnych. W środę ich przebieg został zakłócony w trzech miejscowościach. Jak będzie dzisiaj?

Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

Fiasko niedzielnych negocjacji

W niedzielę 7 kwietnia odbyło się ostatnie przed rozpoczęciem strajku spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli, w którym uczestniczyli: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak informowało RMF FM, stronę związkową reprezentowali m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Propozycję rządu przyjęła „Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poinformowała, że rząd zgodził się na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku, zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł oraz przyznanie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”. – Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych, że KSOiW NSZZ „Solidarność” zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie było i nie będzie naszej zgody na takie propozycje rządu – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

