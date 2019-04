NA ŻYWO: Strajk nauczycieli. Minister Zalewska komentuje plotkę o niewystawianiu ocen końcowych

9:20 Taka scenka miała miejsce w środę Gorzowie:



Zaprezentowane odgłosy zwierząt to oczywiście odpowiedź na obietnice rządu pod adresem rolników, które pojawiły się w tym samym czasie, kiedy podwyżek odmawiano nauczycielom. Pieniądze dla rolników mają pochodzić z kasy UE. 9:15 https://twitter.com/Boena30438213/status/1116238386950483968 9:12 Wczoraj w komisjach pomagali nie tylko księża i katecheci, ale też leśnicy i strażacy. Tu przykład z Wielkopolski:



https://twitter.com/DankaWoznicka/status/1116101877324767232 9:10 https://twitter.com/DamskiK/status/1115992217750003712 9:07 - Mam nadzieję, że to nie są prawdziwe informacje - odpowiadała Zalewska. - Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przepisy pozwalają jednak przeprowadzić dyrektorom taką klasyfikację - mówiła w TVP, pytana o ewentualną reakcję na tego typu zaostrzenie strajku. 9:05 Tymczasem w czwartek rano w mediach pojawiła się już minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Na antenie TVP odpowiadała m.in. na pytanie dotyczące plotki o wstrzymaniu się z wystawianiem ocen.



Portal informacyjny zagan.naszemiasto cytuje wiadomość SMS, która rzekomo krąży wśród nauczycieli: "Pamiętajcie, że rady klasyfikacyjne w ostatnich klasach technikum i liceum muszą być do 16.04 (wtorek), a oceny trzeba wpisać do 12 kwietnia (najbliższy piątek). Nie ma ocen i rad - nie ma matur. Rady klasyfikacyjnej z emerytów i łapanki nie zrobią". 9:01 Na 9:30 zaplanowano konferencję prasową szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. 9:00 O godzinie 9:00 w polskich szkołach rozpoczęto pisanie egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej. 8:50 TVN24 podaje, że w środę 10 kwietnia w Starogardzie Gdańskim dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Arkadiusz Kobierzyński nie wpuścił strajkujących nauczycieli do szkoły, w której pisane były testy z historii, WOS-u i języka polskiego.



Wyjaśniał, że "egzamin gimnazjalny nie może być w jakikolwiek sposób zakłócony". Radni miejscy poprosili dyrektora placówki o wyjaśnienia i podanie podstawy prawnej swojej decyzji. 8:45 Dzisiejszy dzień rozpoczął się od smutnej informacji. W jednej ze szkół zmarła uczennica, która do egzaminów miała przystąpić za tydzień. W związku z tym wydarzeniem lokalni nauczyciele podjęli decyzję o zawieszeniu protestu, a ZNP uszanował ich decyzję.



https://www.wprost.pl/kraj/10207196/zmarla-uczennica-8-klasy-nauczyciele-zawiesili-strajk.html 8:40 Krótkie przypomnienie najgłośniejszych tekstów z wczoraj. Wszystkie sprawy związane są z protestem pracowników szkół i przedszkoli:



https://www.wprost.pl/kraj/10206870/na-zywo-strajk-nauczycieli-i-egzamin-gimnazjalny-mamy-arkusze-z-historii-i-wos.html 8:30 Zapraszamy na czwarty dzień relacji na żywo z ogólnokrajowego protestu nauczycieli. To także drugi dzień tego rocznych egzaminów gimnazjalnych. W środę ich przebieg został zakłócony w trzech miejscowościach. Jak będzie dzisiaj?

Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

Fiasko niedzielnych negocjacji

W niedzielę 7 kwietnia odbyło się ostatnie przed rozpoczęciem strajku spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli, w którym uczestniczyli: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak informowało RMF FM, stronę związkową reprezentowali m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa. Propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Propozycję rządu przyjęła „Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poinformowała, że rząd zgodził się na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w tym roku, zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), powrót do przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł oraz przyznanie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”. – Stanowczo dementujemy pogłoski, które publikowane są na portalach społecznościowych, że KSOiW NSZZ „Solidarność” zgodziła się na zwiększenie nauczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie było i nie będzie naszej zgody na takie propozycje rządu – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

