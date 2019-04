Samowolka remontowa? Proboszczowi z Gdyni grozi wysoka kara

O tym zdarzeniu poinformowało Radio Gdańsk. Ks. Edmund Skalski jest proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Gdyni. To właśnie tam w miejscowej kolegiacie zlecił remont. Witraże wykonane 50 lat temu przez malarkę prof. Anielę Kitę zostały wymienione na okna. Duchowny prawdopodobnie nie dopełnił przy tym formalności, za co może grozić mu wysoka kara finansowa. – Wszystko wskazuje na to, że część prac remontowych w kościele wykonana została bez pozwolenia Pomorskiego Konserwatora Zabytków – powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk Marcin Tymiński, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Witraże na śmietniku

Tymiński wyjaśnił, że taki dokument jest niezbędny, by przeprowadzić remont w zabytkowym obiekcie. – Z naszych informacji wynika, że wymieniono okna od strony placu, a na to nie możemy „doszukać” się zezwolenia w naszym Urzędzie. Stąd też sprawę będziemy z zarządcami obiektu wyjaśniać. Jeśli brak dokumentu się potwierdzi, nałożona na nich może zostać kara od 500 zł do nawet 500 tysięcy złotych – dodał.

Działania przeprowadzone w kolegiacie nie spodobały się także Markowi Stępie, który piastuje funkcję naczelnika wydziału ochrony dziedzictwa w gdyńskim Ratuszu. – Wykonawca remontu kościoła nie potrafił wymontować witraży w całości. Inaczej z pewnością postaralibyśmy się o ich zabranie i wyeksponowanie w innym, godnym miejscu – powiedział Stępa. Zniszczone witraże trafiły na śmietnik.

Dziennikarze Radia Gdańsk próbowali uzyskać komentarz ks. Skalskiego. Ten jednak nie chciał komentować sprawy. Z informacji przekazanych przez rozgłośnię wynika, że za niecały miesiąc gdyńska kolegiata ma otrzymać tytuł bazyliki mniejszej. Remont został już wstrzymany.

