Rafalala ze znajomym miała pobić mężczyznę. Brudziński: Wulgarny, agresywny osobnik

Jak podaje Radio Gdańsk, w niedzielę transseksualistka o pseudonimie Rafalala wraz ze znajomym, zaprosili do mieszkania w Sopocie poznanego przez internet mężczyznę. Podczas spotkania doszło do nieporozumienia. Rafalala i jej kolega mieli pobić, a także okraść swojego gościa. Pokrzywdzonemu grożono atrapą pistoletu. Mężczyzna zawiadomił o zdarzeniu policję.

Rafalala i towarzyszący jej znajomy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut rozboju. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Nie przyznali się do winy. Prokuratura w Gdańsku złożyła w tej sprawie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Jak informuje TVP Info, sąd zadecydował o aresztowaniu znajomego Rafalali, natomiast w jej przypadku zadecydował o dozorze policyjnym. Prokuratura będzie składać zażalenie na decyzję sądu, który odrzucił wniosek o areszt dla transseksualistki.

Komentarz Joachima Brudzińskiego

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji. „Kolejna skandaliczna postawa »pisowskiego państwa totalitarnego«. »Dyskryminacyjne« zatrzymanie wulgarnego agresywnego osobnika zwanego Rafalala, wcześniej atakował dzieci, dziś podejrzewanego o dokonanie rozboju” – napisał Joachim Brudziński na Twitterze.

