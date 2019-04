Pijany 17-latek jechał przez miasto z pijanym ojcem, za nim policja. Na liczniku miał 127 km/h

W nocy ze środy na czwartek policjanci ruchu drogowego otrzymali informację o kradzieży paliwa na jednej ze stacji paliw pod Rzeszowem. Podczas patrolu, na ul. Piłsudskiego policjanci zwrócili uwagę na białego nissana. Kierowca gwałtownie ruszył, kiedy na sygnalizatorze zapaliło się zielone światło. Funkcjonariusze pojechali za samochodem.

Na ulicy Witosa kierujący nissanem zaczął przyspieszać. Jadący za nim funkcjonariusze dokonali pomiaru prędkości. Auto rozpędziło się do 127 km/h, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. Postanowili zatrzymać samochód do kontroli. Kierujący zignorował wydawane przez nich sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli pościg i zatrzymali go na ul. Powstańców Warszawy.

Okazało się, że kierowcą nissana jest 17-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 1,6 promila alkoholu. Z młodym mężczyzną podróżował 40-latek, jego ojciec. On również był pijany. U niego badanie wykazało ponad 2,6 promila.

Dodatkowo okazało się, że mężczyźni w Stobiernej zatankowali paliwo i nie płacąc za nie odjechali. Policjanci odholowali samochód na parking strzeżony. 40-latek trafił do izby wytrzeźwień, natomiast 17-latek został przekazany matce.

Teraz policjanci wyjaśnią szczegółowe okoliczności całego zdarzenia. 17-latkowi grozi odpowiedzialność za kierowanie w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli. Sprawa kradzieży paliwa będzie rozpatrywana w oddzielnym postępowaniu.