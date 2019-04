Maciej Stuhr opublikował list do Agaty Dudy. Chodzi o strajk nauczycieli

Od poniedziałku 8 stycznia trwa bezterminowy strajk nauczycieli. Dzień wcześniej propozycje rządu zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe – ZNP i FZZ. Przyjęła je „Solidarność”.

List otwarty do Agaty Kornhauser-Dudy skierowali nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jego treść opublikował na swoim koncie na Facebooku Maciej Stuhr. „Kochani, jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Podobnie Jak Pan Prezydent Andrzej Duda. Do czasu wyborów, nauczycielką w tej szkole była obecna Pierwsza Dama. Dziś moi dawni nauczyciele, byli koledzy i przyjaciele Agaty Dudy, przesłali mi list do niej z prośbą o udostępnienie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tym razem dosłownej” – napisał aktor w mediach społecznościowych.

Pracownicy szkoły, którzy przystąpili do strajku, stwierdzili w liście, że przez długi czas mogli liczyć na wsparcie Pierwszej Damy. „Cieszyliśmy się Twoim sukcesem, a nawet byliśmy dumni, że mogliśmy z Tobą pracować. Tym większe jest nasze rozgoryczenie Twoim brakiem solidaryzmu ze środowiskiem nauczycielskim, z którego się wywodzisz i do którego tak często deklarujesz swoje przywiązanie” – czytamy.

„Wstyd i upokorzenie”

Nauczyciele dalej wyjaśnili, że „czują wstyd i upokorzenie, będąc zmuszonymi do tłumaczenia się, w jaki sposób Pierwsza Dama traktuje całe środowisko nauczycielskie, a między innymi ich, swoje koleżanki i kolegów, wyrażając milczeniem aprobatę dla destrukcyjnych działań i przekłamań rządu w obliczu największego powojennego kryzysu edukacji”. Sygnatariusze listu wyrazili też zbulwersowanie sposobem, „w jaki degradowany jest cały system szkolnictwa, tak ciężko wypracowany przez ostatnie dekad”. Zapytali przy tym Agatę Kornhauser-Dudę, czy nie czuje potrzeby zabrania głosu w obronie nauczycieli.

„Jako wieloletnia nauczycielka doskonale znasz realia szkolne, wiesz, ile czasu i pracy należy poświęcić, aby być dobrym nauczycielem i sprostać oczekiwaniom uczniów i rodziców. Pamiętamy doskonale, że mając w sercu dobro szkoły, umiałaś zajmować stanowisko w rozwiązywaniu problemów i bronić go rzeczowymi argumentami” – czytamy w liście. Na końcu nauczyciele wyrazili nadzieję, że ich przesłanie skłoni Pierwszą Damę do przemyśleń i „podjęcia stosownych działań”.

