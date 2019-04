Disney zagrozi Netfliksowi? Uruchamia własny serwis streamingowy

W listopadzie 2018 roku przy okazji prezentacji wyników finansowych Bob Iger, dyrektor zarządzający Walt Disney Co., poinformował, że Disney planuje uruchomienie telewizji internetowej podobnej do Netfliksa w 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że założenia te uda się zrealizować.

Jak podaje CNN, serwis streamingowy Disney+ będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych już od listopada. Wiadomo też, jaka będzie cena usługi. Miesięczny abonament będzie kosztował 6,99 dol. Wykupienie pakietu na cały rok to koszt 69,99 dol. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy można spodziewać się wprowadzenia serwisu Disney+ do innych krajów.

Zgodnie z zapowiedziami Boba Igera na platformie będzie można oglądać m.in. serial „The Mandalorian” nawiązujący do komiksów Marvela. W Disney+ ma się także pojawić prequel do „Łotra 1”, co ma być ukłonem w kierunku fanów „Gwiezdnych Wojen”. Spółka planuje również produkcję seriali animowanych opartych na znanych filmach m.in. „Potwory i spółka” czy „Star Wars. Atak klonów”. Użytkownicy serwisu Disneya mają mieć także dostęp do nowych odcinków „High School Musical”. Media donoszą również o przygotowaniach dwóch filmów fabularnych: komedii świątecznej „Noel” z Anną Kendrick w roli głównej oraz „Togo”, w którym zobaczymy Willema Dafoe.

