Nauczyciel z Poznania przebrał się za krowę i muczał. W sieci pojawiło się nagranie

„Szkoła to jest wielki statek, żadne hejty nas nie złamią, obiecują nam dostatek, ale ciągle kłamią. Hej, ha, usiądźmy razem, duch bojowy niech nie tonie, nie damy się dziś podzielić, tej rządowej stronie” – słyszymy na nagraniu ukazującym rozśpiewanych nauczycieli z SP1 w Poznaniu. Dalej przedstawiciele oświaty śpiewali: „Świnia z krową więcej warte” , a ich wokalnym popisom towarzyszyło pojawienie się na scenie nauczyciela przebranego za krowę. Ten najpierw szedł na czworaka i muczał, a później przyłączył się do kolegów i koleżanek wspólnie z nimi wyśpiewując swój „protest song”.

Piosenki strajkowe

Grupa przeciwników protestu może powiększyć się przez kontrowersyjne działania nauczycieli. W sieci aż huczy od plotek dotyczących wstrzymywania się z wystawianiem ocen dla klas trzecich, przez co uczniowie mieliby nie przystąpić do tegorocznych matur. My na horyzoncie zauważamy jednak jeszcze ciemniejsze chmury. To nagrywane przez kadrę nauczycielską protest songi, mocno kojarzące się z torturami znanymi ze szkolnych apeli i przedstawień.

Jeżeli zmagacie się z traumą wywoływaną przez kiepskiej jakości hity radiowe grane 24 godziny na dobę, lub nie możecie wytrzymać śpiewanych reklam w telewizji, to mamy dla was złą wiadomość. W niektórych miastach nauczyciele postanowili „uatrakcyjnić” swój strajk, śpiewając napisane przez siebie teksty do znanych i ponoć lubianych melodii. Jak dotąd odnotowaliśmy podobne przypadki w Poznaniu, Gliwicach, Ełku, Międzyzdrojach, Kielcach, a także we Wrocławiu, Czeladzi, Warszawie i Legionowie. Biorąc pod uwagę, że protest nie trwa jeszcze nawet tygodnia, obawiamy się, że to jeszcze nie koniec.

Legionowo



Wrocław



Warszawa



Czeladź



Ełk



Poznań



Międzyzdroje



Gliwice



KielceCzytaj także:

