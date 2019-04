Leszek Miller: Nie można rozdzielić historii Rzeczpospolitej po 1989 roku od historii SLD

Na sobotnich obchodach 20-lecia istnienia SLD pojawili się politycy nieodłącznie kojarzeni z tą partią. W Warszawie spotkali się m.in. Włodzimierz Czarzasty, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Borowski czy Jerzy Wenderlich. – 20 lat SLD to wielkie zwycięstwa: Unia Europejska, uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej, to podpis prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego kiedy Polska wchodziła do NATO. Nasza historia to czterech premierów i prezydent dwóch kadencji. To również kilka błędów, które doprowadziły do tego, że dzisiaj nie jesteśmy w Sejmie. Ale wciąż naszą partię tworzy 24 tysiące osób, które są zrzeszone w 340 organizacjach powiatowych – mówił Czarzasty podczas konferencji prasowej.

„Jestem przekonany, że osiągniemy sukces”

Leszek Miller przypomniał z kolei o „wielkim ruchu obywatelskim, którego celem i pragnieniem było wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej” . – Dzisiaj, kiedy idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego w szerokiej Koalicji Europejskiej, pamiętajmy, iż kiedyś już podjęliśmy udany eksperyment i jestem przekonany, iż obecnie też osiągniemy sukces – przekonywał były premier.