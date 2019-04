Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Strajk nauczycieli trwa

Egzaminy uczniów 8 klasy szkół podstawowych

W poniedziałek 15 kwietnia ósme klasy szkół podstawowych napiszą egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia testu (np. dla dzieci z dysleksją), może być przedłużony do 180 minut.

We wtorek 16 kwietnia przeprowadzony będzie egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut, a w środę z języka obcego (90 minut). Prawie 95 procent uczniów ósmych klas zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugi najczęściej wybierany język oto niemiecki (4,5 proc.).

Jeżeli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, będzie mógł napisać go w drugim terminie – 3,4 i 5 czerwca.

Kiedy wyniki egzaminu?

Wyniki egzaminów uczniowie poznają już w piątek 14 czerwca. Wpływa on na przyjęcie do wybranej przez nich szkoły ponadgimnazjalnej. 21 czerwca uczniowie otrzymają zaświadczenie o wynikach oraz świadectwo szkolne.

Morawiecki apeluje do nauczycieli

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zaapelował do nauczycieli, aby zawiesili protest na czas egzaminów ósmoklasistów. – Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek, i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń – podkreślił. – Chciałbym też zaapelować o to, żeby na zbliżające się Święta, na Wielki Tydzień, może zawiesić ten protest, jeśli się nie udaje go zakończyć, to chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas – mówił szef rządu.

