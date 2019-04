„Rz”: Donald Trump ogłosi zniesienie wiz dla Polaków?

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” podają, że Donald Trump podczas wizyty 1 września ogłosić miałby wzmocnienie amerykańskich sił w Polsce (powstanie tzw. Fortu Trump). Miałoby dojść do tego w południe tego dnia na placu Piłsudskiego w Warszawie. „Amerykanie zasygnalizowali polskim partnerom, że Trump zastanawia się nad zaproszeniem Andrzeja Dudy do Białego Domu już w połowie czerwca, aby rozstrzygnąć ostatnie spory w sprawie rozbudowy amerykańskich baz w Polsce” – czytamy.

„Rzeczpospolita” podaje ponadto, że Andrzej Duda w czerwcu polecieć miał do USA z wizytą gospodarczą. Możliwe jednak, że nie dojdzie do tego, jeżeli przywódcy osiągną wstępne porozumienie.

Szef gabinetu prezydenta potwierdził, że zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa na 1 września jest aktualne. – Prezydent Duda poleci w czerwcu do USA. Jednak to Biały Dom ogłasza kalendarz zajęć Donalda Trumpa i robi to z niewielkim wyprzedzeniem – przekazał.

Z ustaleń dziennikarzy „Rz” wynika też, że w Warszawie Trump mógłby złożyć deklarację w sprawie zniesienia wiz dla Polaków. „Prezydent miałby też ogłosić ważne inicjatywy gospodarcze, szczególnie w energetyce” – czytamy.

