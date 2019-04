Co z rozszerzeniem „500 plus”? Wiadomo, kiedy rząd rozpatrzy ustawę

Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o rozszerzeniu „500 plus” już 16 kwietnia. Jak podaje 300polityka.pl, Sejm rozpatrzy propozycję rządu 25 kwietnia, czyli kilka dni po świętach. Z kolei pod obrady Senatu ustawa trafi prawdopodobnie w dniach 8-10 maja.

Czym jest „piątka Kaczyńskiego”?

Do głównych filarów „piątki Kaczyńskiego” zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – mówił Jarosław Kaczyński podczas lutowej konwencji. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Prezes PiS-umówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.

