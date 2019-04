Patryk Jaki o podwyżkach dla nauczycieli: 8100 złotych to już nie jest mała pensja

Od poniedziałku 8 kwietnia trwa bezterminowy strajk nauczycieli. Propozycje rządu dotyczące podwyżek dla tej grupy społecznej odrzuciły dwie centrale związkowe – ZNP i FZZ. Przyjęła je „Solidarność”. – Propozycja, która jest na stole jest ciekawa. Nauczyciele zarabiają za mało. Jest dużo miejsc i okoliczności, w których można rozmawiać – powiedział Patryk Jaki w „Porannej rozmowie” RMF FM. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że „zaproponowane pieniądze: 8 tysięcy 100 złotych to nie jest mała pensja". – Problem statusu nauczycieli rósł od 1989 roku, gdzie PiS niestety rządził w mniejszości. A dodatkowo chcę państwu powiedzieć, że naprawdę 8100 zł to już nie jest mała pensja. To jest dobra propozycja – przekonywał polityk.

Patryk Jaki stwierdził także, że „martwi się, co pozostanie po strajku” nauczycieli. – Tu są takie dwa obszary mojej troski. Pierwsza troska to jest o wizerunek w ogóle nauczyciela, bo ja się boję i chciałbym, żeby tak nie było, żeby po tym strajku wizerunek nauczyciela był związany z tymi przebierankami za różne zwierzęta, bądź tymi piosenkami, które są niestety podobne do repertuaru KOD Kapeli – powiedział. – (…) tutaj chciałbym mówić o drugim obszarze swojej troski, mianowicie o rodzicach. W tej chwili sytuacja jest taka, że rodzice boją się, czy ich dzieci przystąpią do egzaminów – dodał. Przypomnijmy – dzisiaj w kraju odbywa się egzamin ósmoklasisty. W ubiegłym tygodniu Sławomir Broniarz powiedział, że w zaistniałej sytuacji, uważa, że przeprowadzenie egzaminów maturalnych jest zagrożone.

Czytaj także:

Matury zagrożone ze względu na strajk? Jest komentarz Broniarza