„Solidarność” musi przeprosić za nazwanie działaczy KOD-u esbekami. Jest prawomocny wyrok sądu

Wyrok w sądzie I instancji zapadł 3 października 2018 roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał wtedy, że „Solidarność” musi przeprosić Komitet Obrony Demokracji poprzez opublikowanie na miesiąc przeprosin na stronie internetowej NSZZ „Solidarność” oraz jednorazowo na pierwszej stronie „Tygodnika Solidarność”. Związek zawodowy ma także przekazać 10 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał dziś ten wyrok.

Spór „Solidarności” z KOD-em

Proces ma związek ze sporem wokół organizacji obchodów 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych na placu Solidarności w 2017 roku w Gdańsku. Komitet Obrony Demokracji chciał zorganizować 31 sierpnia uroczystości rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zaprosił NSZZ „Solidarność”, która od lat sama je organizowała. W odpowiedzi Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności” przyjęło stanowisko, w którym uznało takie działania KOD-u za prowokację.

W stanowisku nr 3/17 prezydium KK NSZZ „Solidarność” znalazł się fragment: „ Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury ”.

O tym, że KOD rozważa pozwanie władz NSZZ „Solidarność” informował pod koniec sierpnia 2017 roku lider Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński. – Staliśmy się przedmiotem niewybrednych ataków. Działacze „Solidarności”, między innymi Piotr Duda, napisali, że w KOD są tajni współpracownicy, dawna nomenklatura PZPR. To kłamstwo, takich ludzi u nas nie ma. Jest odwrotnie, mniej więcej 70 procent członków KOD to są członkowie pierwszej „Solidarności”, którzy coś wtedy robili. W przeciwieństwie do takich panów jak Piotr Duda czy Śniadek, którzy dzisiaj nam ubliżają – tłumaczył.

