500+ na pierwsze dziecko. Rząd przyjął projekt

– Zmiany, które przyjęła dziś Rada Ministrów – 500+ bez kryterium dochodowego – oznaczają, że przestaje mieć uzasadnienie argument, że jest to program socjalny – powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej. – Program zacznie obowiązywać od 1 lipca. […] Wartość w całym roku programu to 31 mld zł w 2019, w 2020 roku to koszt 41 mld zł, które to środki trafią do 6,8 mln dzieci – dodała minister. Od początku funkcjonowania programu do końca marca br. do rodzin trafiło już 68,8 mld zł.

„Po zmianach zniknie dotychczasowe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Obecnie, aby otrzymać pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko nie można przekroczyć dochodu 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto miesięcznie w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

– Mamy radykalnie zwiększone wydatki na rodzinę – dzięki też 500+ na pierwsze dziecko. Wydatki na rodzinę sięgną 3-4 proc. PKB – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Resort podał, że poziom wydatków publicznych na rzecz rodzin wyniósł 3,1 proc. PKB rocznie w 2017 i 2018 r., zaś w tym roku wzrośnie do 3,5 proc., a w 2020 r. – do 4 proc. PKB.

– W krótkiej perspektywie to, że zdecydowaliśmy się na ten program ma pozytywne przełożenie na obecną fazę cyklu koniunkturalnego – spowolnienie. W tym przypadku wykonujemy impuls fiskalny i to przełoży się na wygładzenie cyklu koniunkturalnego – podkreślił premier. – Chcę podkreślić aspekt gospodarczy – dzięki impulsowi fiskalnemu, rozszerzeniu 500+ najprawdopodobniej bez konieczności nowelizacji budżetu – to jest [działanie] bardzo pozytywne dla perspektyw rozwoju gospodarczego w krótkiej, średniej i długiej perspektywie – podsumował.

Czytaj także:

Co z rozszerzeniem „500 plus”? Wiadomo, kiedy rząd rozpatrzy ustawę