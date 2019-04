Donald Tusk: 3 maja w Polsce będę miał coś ciekawego i ważnego do powiedzenia

Szef Rady Europejskiej poinformował na konferencji prasowej w Strasburgu, że na początku maja przyjedzie do Polski. Co więcej, polityk zapowiedział, że będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”.