Ogórek „zbanowała” ojca Kramera. Poszło o Notre Dame i „karę za laicyzację Francji”

„Ktoś, kto – będą chrześcijaninem, kusi się na komentarz, że pożar Notre Dame jest karą za laicyzację Francji, po prostu nie zna Ewangelii” – napisał ojciec Grzegorz Kramer na Twitterze. Wpis duchownego doczekał się 2,2 tys. polubień i ponad 200 komentarzy, a głos postanowiła zabrać m.in. Magdalena Ogórek. „Grzesiek, raz jeden zamilcz i uszanuj ból innych na widok walącej się katedry Notre Dame, bo te Twoje kocopały dawno temu przekroczyły dopuszczalne granice indolencji. Piszesz tak infantylnie, że zęby zgrzytają z bólu. Ban za poziom” – napisała dziennikarka.

„Przybędzie nowy meczet”

Wcześniej jeszcze inny wpis Ogórek wywołał falę komentarzy. „Pod posadzką korona cierniowa Chrystusa. Za 4 dni Wielki Piątek. Woda już na pewno zalała skarbiec, gdzie spoczywa relikwia. Za to za rok w okolicy na pewno przybędzie nowy meczet. Siedzę przed tv zdruzgotana” – napisała dziennikarka na Twitterze.

A ja jestem zdruzgotany jak widzę takie wpisy”, „I w tym pojednawczym tonie jątrzcie dalej”, „Może nie nakręcajmy się opowieściami o nowych meczetach w tym miejscu” – komentowali internauci. Byli również i tacy, którzy zgadzali się z opinią Magdaleny Ogórek. „Być może to, co się stało obudzi Francuzów i zmusi do myślenia. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej symbolicznego”, „Symbol Francji, ale też symbol chrześcijańskiej Europy ginie na naszych oczach. Przerażające”..., „Cały chrześcijański świat jest zdruzgotany” – czytamy we wpisach zamieszczanych na Twitterze.

Czytaj także:

Kożuchowska „nie może powstrzymać łez”, prezydent Duda komentuje. „Nie polubię tego zdjęcia”