Czarny Messenger jest już dostępny na całym świecie. Jak aktywować ciemny motyw w aplikacji?

Ciemny motyw kolorystyczny w Messengerze to funkcja, na którą użytkownicy aplikacji czekali od miesięcy. Co ciekawe, chociaż Facebook oficjalnie udostępnił tę możliwość dopiero teraz, już od kilku tygodni można było z niej korzystać. Jak to możliwe?

Już w marcu 2019 roku przy okazji instalowania aktualizacji w Messengerze wprowadzono dark mode (czarny motyw – red.). Jednak włączenie tej usługi nie było proste. Chętni musieli upewnić się, że mają aktualną wersję aplikacji Facebook Messenger. Później musieli wysłać znajomym emotikonę księżyca. Należało naciskać na nią tak długo, aż na górze ekranu pojawi się informacja, że został odkryty ciemny tryb. Można było też klikać w księżyc, który ktoś wysłał do nas. Później należało wejść w ustawienia aplikacji Messengera, klikając w zdjęcie profilowe. Następnie zaznaczyć opcję „Tryb ciemny". Spekulowano wówczas, że Facebook prowadzi „ograniczone testy”. Czarny Messenger dostępny na całym świecie W poniedziałek 15 kwietnia Facebook poinformował, że czarny motyw w Messengerze jest dostępny na całym świecie. Jak podaje The Verge, teraz włączenie trybu „dark mode” jest zdecydowanie prostsze i zajmie zaledwie kilka sekund. Jak aktywować ciemny motyw w aplikacji? Wystarczy dotknąć własnego zdjęcia profilowego w Messengerze, a następnie wcisnąć przełącznik w ustawieniach aplikacji. Następnie trzeba zaznaczyć opcję „Tryb ciemny”. Włączenie wariantu ciemnego powoduje, że konwersacje w Messengerze widać nie na białym – jak dotychczas, ale na czarnym tle. Co ciekawe, zakłada się, że włączenie „dark mode” na telefonach z Androidem powoduje mniejsze zużycie baterii. Jesteście fanami tej opcji, czy uważacie ją za zbyteczną? Czytaj także:

