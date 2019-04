Polski konsul uznany w Rosji za persona non grata. Zastosowano „zasadę wzajemności”

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara przekazała, że uznanie konsula za persona non grata to „wynik zastosowania przez władze Federacji Rosyjskiej zasady wzajemności” .

O sprawie pisał wcześniej korespondent TVP w Moskwie. „Polski konsul z Irkucka uznany przez Rosjan za persona non grata. Nieoficjalnie chodzi o działania naszej dyplomacji na rzecz Polonii i nauczania języka polskiego na Syberii. Dyplomata musi opuścić Rosję do jutra do północy. Ambasada w Moskwie nie komentuje sprawy” – napisał na Twitterze Tomasz Jędruchów.

Polskie Radio informuje, że urzędnik opuścił już placówkę i zmierza do Polski.