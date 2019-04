Janina Ochojska dowiedziała się, że choruje na raka piersi. „Nie rezygnuję z kandydowania”

– Kilka dni temu dowiedziałam się, że choruję na raka piersi. To ogromna rewolucja w moim życiu – przekazała Janina Ochojska w nagraniu opublikowanym na Twitterze 17 kwietnia. – Jak państwo wiecie, kandyduję do Parlamentu Europejskiego i chcę powiedzieć, ze nie rezygnuję z kandydowania – zadeklarowała działaczka. Ochojska podkreśliła, że kandydowanie jest dla niej „ważnym etapem w życiu” . – To, co dotychczas robiłam w Polskiej Agencji Humanitarnej, chcę kontynuować w Parlamencie Europejskim – wyjaśniła.

Szefowa PAH przyznała, że nie wykonywała przez trzy lata przed diagnozą badań. – I dlatego apeluję do wszystkich kobiet, żeby badały się jak najczęściej. Żeby – kiedy spotka nas ta choroba, mieć świadomość, że to jest tylko etap w życiu. I każe z nas może znaleźć w sobie tę siłę, żeby przezwyciężać wszystkie trudności związane z tą chorobą – przekonywała Ochojska. Działaczka zakończyła nagranie obietnicą spotkań – realnych i wirtualnych z wyborcami oraz świątecznymi życzeniami.

