Usunąć religię ze szkół? Większość ankietowanych popiera taki pomysł

Co pewien czas w przestrzeni publicznej pojawia się postulat usunięcia religii ze szkół. Jak na taką możliwość zapatrują się Polacy? Sprawdzili to specjaliści z Instytutu Badań Pollster, którzy przeprowadzili sondaż na zlecenie „Super Expressu” . Na pytanie „Czy religia powinna być nauczana w szkole” aż 50 proc. ankietowanych odpowiedziało: „nie” . Za pozostawieniem religii w szkołach było 38 proc. badanych. 12 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

W ostatnim czasie głośno było o propozycji, by przedmiot ten ustawiany był w planie lekcji na pierwszej bądź ostatniej godzinie. Chodzi o to, by dzieci, które nie uczęszczają na religię nie miały „okienka” . Głos w tej sprawie zabrała Konferencja Episkopatu Polski. „Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć” – czytamy w oświadczeniu. W dalszej części komunikatu zaznaczono również, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny”.

„Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej” – podkreślono.

