Anna Zalewska o kolejnym spotkaniu ze związkowcami. „Przychodzimy, bo nie odmawiamy żadnych spotkań"

– Rzeczywiście na jutro rząd został zaproszony do Rady Dialogu przez dwa związki: ZNP i FZZ. Przychodzimy, bo nigdy nie odmawiamy żadnych spotkań – powiedziała w radiowej Jedynce minister edukacji Anna Zalewska. – Mamy nadzieję, że jutro przekonamy związki, bo przecież to związki zawodowe nas zaprosiły, żeby na przykład zawiesić protest i usiąść do okrągłego stołu, żeby zawiesić protest, przeprowadzić w spokoju kolejne egzaminy, egzaminy maturalne – dodała polityk, której słowa cytuje portal 300polityka.pl. Spotkanie między związkowcami, a stroną rządową ma odbyć się w najbliższy czwartek o godz. 10.

Kolejne spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli

„Wracamy do stołu rozmów w czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00” – napisał ZNP na Twitterze. – „Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz!” – dodali związkowcy.

– Przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie prezydium Rady Dialogu Społecznego w najbliższy czwartek o godz. 10; będziemy mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już „Solidarność" – poinformował 16 kwietnia 2019 roku szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wypowiedź cytuje Polska Agencja Prasowa na Twitterze.