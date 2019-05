Wirusem HIV można się zarazić u... dentysty

Według analiz przeprowadzonych przez Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej Narodowego Instytutu Leków, nieodpowiednie przygotowanie stomatologa do wykonywanej pracy może, w najgorszym przypadku, skutkować zarażeniem zarówno siebie jak i pacjenta wirusami typu: B, C, a nawet wirusem HIV.

- Medycyna stomatologiczna jest ryzykowna, a poziom inwazyjności jeden z najwyższych wśród lekarzy – tłumaczy Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. - Każdemu borowaniu zęba towarzyszy aerozol, swoista mgiełka, która osiada na naszych włosach czy twarzy, ale też na narzędziach medycznych. Jeżeli dojdzie do urazu śluzówki u nosiciela, to wraz z jego krwią na ową mgiełkę mogą przedostać się także jego bakterie i wirusy. Brak odpowiedniego zabezpieczenia samego stomatologa i pacjenta oraz brak szczególnej dbałości o higienę pracy i sterylizację narzędzi znacząco wówczas powiększa szanse na zarażenie wirusem.

Co gorsza, na początku możemy nie być wcale świadomi choroby. Okienko serologiczne, czyli przedział czasu od chwili zakażenia do możliwości wykrycia tego zakażenia to nawet pół roku. Pacjent może więc nawet nie zdawać sobie sprawy, że do zakażenia doszło u stomatologa.

Tego typu przypadek zdarzył się w Stanach Zjednoczonych, gdzie do zakażeń wirusami HIV oraz zapalenia wątroby typu B i C miało dojść w jednym z gabinetów stomatologicznych w Tulsie w stanie Oklahoma. Lekarz został oskarżony o używanie podczas zabiegów zabrudzonych narzędzi stomatologicznych, w tym zardzewiałych igieł. W kręgu zagrożonych zakażeniem wirusem HIV znalazło się ponad 7 tys. osób.

- W Polsce nie odnotowaliśmy do tej pory tak drastycznego przypadku, ale też świadomość społeczna możliwości zakażenia u dentysty jest niemal zerowa – dodaje Anna Kowalczuk. - Gdy dowiadujemy się o chorobie, nie przychodzi nam nawet do głowy, że może to być wynik braku dbałości stomatologa.

Aby wykluczyć możliwość zakażenia zarówno stomatolog jak i pacjent powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jako pacjent też możemy sprawdzić przygotowanie lekarza do pracy.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

- Stomatologi nie powinien nosić żadnej biżuterii (obrączki, bransoletki, zegarki)

- Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości preparatów do higieny rąk: (Profesjonalny, alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk; Odpowiednia ilość ręczników jednorazowych)

- Stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej przez personel medyczny i pomocniczy: (Środki ochrony indywidualnej:

- Rękawice medyczne – jednorazowe, medyczne, zmieniane po zakończeniu czynności każdym pacjencie oraz po każdej czynności związanej z przygotowanie stanowiska i sprzętu medycznego do wykonywania procedur medycznych; - Fartuchy jednorazowe, foliowe – chronią personel przed aerosolem powstającym podczas procedur medycznych; - Osłony na twarz – chronią twarz personelu przed aerosolem powstającym podczas procedur medycznych; - Maski – chronią drogi oddechowe personelu przed aerosolem powstającym podczas procedur medycznych

- Czepki – chronią włosy personelu przed aerosolem powstającym podczas procedur medycznych)



Podstawowa zasada bezpieczeństwa to przygotowanie dla każdego pacjenta całego wyposażenia stanowiska pracy – ochraniaczy, jednorazowych końcówek do ślinociągu, sprzętu i narzędzi medycznych. W przypadku ich niewykorzystania pacjenta – cały znajdujący się na stanowisku sprzęt należy wyrzucić (jednorazowy) lub poddać procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji (wielorazowy)