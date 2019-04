Lektor języka angielskiego oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym. Uczył w szkole podstawowej

Mężczyzna był lektorem konwersacji z języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, 41-latek, wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor-uczeń, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec uczennic. Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat. Do czynów tych dochodziło w latach 2017 i 2018 podczas lekcji języka angielskiego. Mężczyzna dopuścił się innych czynności seksualnych wobec 26 pokrzywdzonych. Wobec niektórych z nich kilkukrotnie.

Mężczyzna został zatrzymany 13 czerwca 2018 roku. Śledczy przeszukali jego mieszkanie. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli między innymi laptop, na którym ujawniono pliki zawierające treści pornograficzne.

Akt oskarżenia

Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił mężczyźnie popełnienie 26 przestępstw z art. 200 § 1 k.k. w zb. z art. 199 § 3 k.k. (nadużycia zaufania i dopuszczenia się wobec małoletnich poniżej lat 15 innych czynności seksualnych, zagrożonych karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12), 65 przestępstw z art. 202 § 3 k.k. (rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, zagrożonych karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12), 287 przestępstw z art. 202 § 4 a k.k. (posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności).

Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Ponieważ sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie, 41-latek przebywa na wolności. Wobec mężczyzny został zastosowany dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych oraz do szkoły. 41-latek ma także zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo nie może prowadzić działalności związanej z edukacją małoletnich. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.

Czytaj także:

Pijana matka wiozła samochodem dwoje dzieci. Zatrzymał ją inny kierowca