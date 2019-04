Sprzedawał narkotyki celebrytom. „Diler gwiazd” trafi do więzienia

Cezary P. został zatrzymany w kwietniu 2016 roku. Sprzedawał narkotyki celebrytom i osobom z pierwszych stron gazet. Oprócz Cezarego P., wyroki skazujące usłyszało 11 innych osób, zamieszanych w handel narkotykami.

– Wśród dowodów, które stanowiły podstawę przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonym, była oczywiście treść zarejestrowanych rozmów telefonicznych – podkreśliła sędzia Anita Kowal. Prokuratura nie ukrywa zadowolenia z wydanego wyroku.

– Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Może nie we wszystkim, ale oczywiście będzie to poddane szczegółowej analizie, myślę, że będziemy czytali pisemne uzasadnienie wyroku. I wtedy będzie decyzja co do ewentualnej apelacji. Był to drogi narkotyk o bardzo dużej zawartości narkotyku w narkotyku. Cena wynosiła nawet 500 zł za jeden gram – powiedział po ogłoszeniu wyroku prokurator Adam Grzeczyński.

